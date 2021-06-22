Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Казахстане ликвидируют часть монопольных операторов

    22 Июня 2021, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлен 51 монопольный оператор. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий важный шаг и это было поручение Главы государства – регулирование деятельности, так называемых операторов, государственных и частных. Мы выявили 51 монопольный оператор, 47 из них с госучастием», – сказал Серик Жумангарин.

    Спикер добавил, что по 24 из них вводится институт специального права – они будут подлежать жесткому регулированию, ценовому, ограничению иной деятельности, запрету на участие в других компаниях, публичности, возмещению убытков бизнесу при создании.

    «По 18 регулирование не требуется – эти операторы осуществляют общественные услуги и не получают прибыли. По 9 будут приняты кардинальные меры: по 4 ликвидация либо приватизация, по 5 лишение операторства, сохранение их просто в статусе подведомственных организаций. Эта работа будет продолжена в дальнейшем», – подчеркнул Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Другие государственные органы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей