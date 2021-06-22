В Казахстане ликвидируют часть монопольных операторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлен 51 монопольный оператор. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий важный шаг и это было поручение Главы государства – регулирование деятельности, так называемых операторов, государственных и частных. Мы выявили 51 монопольный оператор, 47 из них с госучастием», – сказал Серик Жумангарин.

Спикер добавил, что по 24 из них вводится институт специального права – они будут подлежать жесткому регулированию, ценовому, ограничению иной деятельности, запрету на участие в других компаниях, публичности, возмещению убытков бизнесу при создании.

«По 18 регулирование не требуется – эти операторы осуществляют общественные услуги и не получают прибыли. По 9 будут приняты кардинальные меры: по 4 ликвидация либо приватизация, по 5 лишение операторства, сохранение их просто в статусе подведомственных организаций. Эта работа будет продолжена в дальнейшем», – подчеркнул Серик Жумангарин на заседании Правительства.