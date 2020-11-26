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    В Казахстане ликвидировано 25 цехов по производству нелегального алкоголя

    26 Ноября 2020, 13:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев текущего года в стране выявлено нелегальной алкогольной продукции в количестве 320,2 тыс. литров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдарственных доходов Минфина РК.

    Для сравнения, органами государственных доходов за 2017 год было выявлено 6 400,0 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции, в 2018 году – 3 700, тыс. литров, в 2019 году – 6 100,0 тыс. литров.

    При этом участниками алкогольного рынка нарушаются нормы законодательства в области регулирования алкогольной продукции, в том числе алкогольная продукция реализуются без разрешительных документов и сопроводительных накладных, с учетными контрольными марками, не установленного образца.

    Из выявленной нелегальной алкогольной продукции 23,6% было выявлено при пересечении границы и 76,4% в объектах реализации алкогольной продукции.

    Кроме того, на границе с Кыргызстаном был пресечен ввоз этилового спирта в количестве 23,8 тыс. литров и водки 14,5 тыс. литров.

    По представленной информации Службы экономических расследований Комитета финансового мониторинга на территории РК ликвидировано 25 цехов по производству нелегальной алкогольной продукции: г. Алматы – 11, Алматинской области – 4, г. Шымкент – 3, Туркестанской области – 2, Актюбинской, Костанайской, ВКО, Павлодарской и Жамбылской области - 1.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК
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