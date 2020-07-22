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    В Казахстане изменился порядок снятия арестов с реализованного имущества

    22 Июля 2020, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь все аресты других судебных исполнителей будет отменять судебный исполнитель, который последним реализовал имущество, передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Министерства юстиции РК.

    Отметим, 27 июня текущего года Президентом РК подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства».

    «На имущество должника могут быть наложены аресты двух и более судебных исполнителей в рамках разных исполнительных производств. Ранее при таких случаях добросовестному приобретателю приходилось обращаться к каждому судоисполнителю, чтобы он снял свои аресты. Иногда отказывали и покупатель вынужден был обращаться в суд. Согласно внесенным новым поправкам судебный исполнитель, реализовавший имущество на торгах, обязан отменить все аресты с такого имущества, в том числе и аресты других судоисполнителей», - поясняют в ведомстве.

    Пресс-служба также сообщает, что посредством Единой электронной торговой площадки по реализации арестованного имущества за I полугодие 2020 года реализовано 1530 лотов на сумму 25 495 676 920 тенге, а за аналогичный период 2019 года было реализовано 1415 лотов на общую сумму 18 423 227 050 тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

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