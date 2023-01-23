В Казахстане изменилось исчисление налога на переданное в финансовую аренду имущество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по налогообложению имущества, переданного в финансовую аренду. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Урегулирован вопрос обложения налогом на имущество, переданное в финансовую аренду. А именно, определено, что арендодатель признается плательщиком налога на имущество по переданному в финансовую аренду имущества (не финансовый лизинг).

Налоговой базой по такому имуществу является среднегодовая сумма дебиторской задолженности (долгосрочной), определяемая в соответствии с МСФО или бухгалтерским учетом.

Норма вводится в действие с 1 января 2023 года.



