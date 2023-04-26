В Казахстане изъято из незаконного оборота 268 единиц оружия и 30 тысяч боеприпасов с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С января по апрель 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции при координации прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время «январских событий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов «Калашникова», 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30 199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции.

Основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в т.н. «схронах»: Алматы – 4, Байконыр – 1, Костанай – 1, Семей – 1, Усть-Каменогорск – 1, Актюбинской области – 1, Алматинская область – 3, Жамбылская область – 4, Жетысуская область – 2, Павлодарская область – 1, СКО – 3.

Кроме того, как сообщалось ранее в городе Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

По данным фактам проводятся досудебные расследования. Розыск и изъятие из незаконного оборота оружия продолжаются.



