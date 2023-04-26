Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    В Казахстане изъято из незаконного оборота 268 единиц оружия и 30 тысяч боеприпасов с начала года

    26 Апреля 2023, 09:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С января по апрель 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции при координации прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время «январских событий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов «Калашникова», 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30 199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции.

    Основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в т.н. «схронах»: Алматы – 4, Байконыр – 1, Костанай – 1, Семей – 1, Усть-Каменогорск – 1, Актюбинской области – 1, Алматинская область – 3, Жамбылская область – 4, Жетысуская область – 2, Павлодарская область – 1, СКО – 3.

    Кроме того, как сообщалось ранее в городе Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

    По данным фактам проводятся досудебные расследования. Розыск и изъятие из незаконного оборота оружия продолжаются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с преступностью КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева
    Тело курсанта обнаружили в общежитии Академии КНБ
    Тайник с оружием и боеприпасами найден близ Талдыкоргана
    Два ружья и винтовку изъяли у жителя Жетысуской области
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров