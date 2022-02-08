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    В Казахстане идет борьба с последствиями коррупции – Касым-Жомарт Токаев

    8 Февраля 2022, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы боремся с последствиями коррупции в нашем обществе и господства сверхбогатых в экономике. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил, что сейчас страна переживает сложный период. Из-за этого деловая активность в стране снизилась.

    «События, произошедшие в начале года, угрожали нашей национальной безопасности. Мы в таких условиях, благодаря единству страны, сохранили безопасность и даже целостность нашего государства. Сейчас главной задачей Правительства является повышение благосостояния населения, а также сокращение разрыва в доходах граждан и создание благоприятных рабочих мест», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент добавил, что людям необходимо предоставить равные возможности заниматься бизнесом. На сегодня идет борьба с последствиями коррупции в обществе и господства сверхбогатых в экономике. Каждый из нас должен работать на благо страны.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Коррупция Экономика Заседание Правительства с участием Президента РК
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