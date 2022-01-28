В Казахстане и Республике Корея отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане и Республике Корея отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дипломатические отношения с Республикой Корея были установлены 28 января 1992 года. В 1993 году открыто посольство Республики Корея в РК. В 1996 году открыто посольство РК в Республике Корея. В настоящее время посол РК в Республике Корея Бакыт Дюсенбаев – с апреля 2018 года. Посол Республики Корея в РК Ку Хон Сок – с мая 2020 года.

Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев посещал Республику Корея 5 раз, Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Республику Корея с государственным визитом 16-17 августа 2021 года.

Президенты Республики Корея посещали Казахстан 6 раз. В первый раз Президент Но Му Хён - 18-20 сентября 2004 года, в шестой раз – Президент Мун Чжэ Ин – 21-23 апреля 2019 года.

Торгово-экономическое сотрудничество

По данным КГД МФ РК, товарооборот между Казахстаном и Республикой Корея в период с января по ноябрь 2021 года составил 2,3 млрд долларов США (-61,1%), где экспорт РК в Корею – 1,6 млрд долларов США (+61,9%), импорт Кореи в РК – 666,4 млн долларов США (-86,3%). Согласно статданным корейской стороны, за 2021 год торговля между РК и Кореей составила 3,2 млрд долларов США, где экспорт из РК в Корею – 2,4 млрд долларов США, импорт из Кореи в РК – 769,1 млн долларов США.

Основные статьи казахстанского экспорта: нефть сырая, черные металлы, прокат нелегированной стали, железа. Основные статьи казахстанского импорта: котлы, машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты.

Республика Корея является одним из ведущих иностранных инвесторов в экономику РК. С 2005 года по настоящее время привлечено 6,6 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. В РК функционирует более 500 юридических лиц, филиалов и представительств с южнокорейским участием.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, перспективные сферы сотрудничества с Южной Кореей: зеленые технологии; информационные технологии; развитие 5G; сотрудничество в сфере здравоохранения и автомобилестроение.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Функционирует казахстанско-южнокорейская комиссия по культурному сотрудничеству на уровне директоров департаментов. С 2004 года в Университете иностранных языков Хангук на кафедре центральноазиатских исследований преподается казахский язык. Между столицами двух стран, а также Алматинской областью и провинцией Кёнги установлены побратимские отношения. Действует протокол о дружбе и сотрудничестве между городами Актау и Чханвон.

В Республике Корея побывали с концертами известные казахстанские артисты и творческие коллективы. 2010 год был объявлен Годом Казахстана в Республике Корея, 2011 год – Годом Республики Корея в РК. 10 ноября 2016 года в Сеуле в рамках «Фестиваля тюркоязычных государств» прошел «Национальный день Казахстана», с участием фольклорного ансамбля «Кербез» из «Госфилармонии имени Амре Кашаубаева». Состоялась выставка ювелирных изделий, скульптур, а также показ казахстанского кино.

17 августа 2021 года в рамках государственного визита Президента РК в Республику Корея в Сеуле был открыт памятник Абаю Кунанбайулы.

В честь 30-летия установления дипломатических отношений, с 8 по 16 января 2022 года казахстанский велопутешественник Дамир Кушеев совершил велопробег по маршруту Пусан-Сеул.

В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея, 28 января текущего года фасад здания мэрии города Сеул был подсвечен в цвет национального флага Казахстана. В рамках празднования этой знаменательной даты на центральной площади столицы состоялся флешмоб с участием казахстанских студентов, представителей диаспоры, а также сотрудников посольства Казахстана. Во втором крупнейшем городе Южной Кореи – Пусан, были установлены поздравительные баннеры вдоль знаменитой набережной Хэунде. Данная акция организована почетным консулом Республики Казахстан в Республике Корея Ли Санг Хуном при поддержке властей города.