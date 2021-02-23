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    В Казахстане хотят усилить полномочия «Отбасы банка»

    23 Февраля 2021, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов предложил усилить полномочия «Отбасы банка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для реализации механизма субсидирования арендной платы предлагается усилить полномочия «Отбасы банка». В данном механизме будет задействован Единый оператор жилищного строительства, который сформирует пулы арендного жилья и будет управлять жилищным фондом, заключая договора с арендаторами», - пояснил Бейбут Атамкулов.

    Министр также добавил, что предлагается субсидировать аренду от арендной платы частного жилищного фонда в размере 21 МРП (для г.Нур-Султан – 31 МРП).

    Ранее глава МИИР РК сообщил, что для решения вопроса очередности Глава государства поручал создать на основе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк» с передачей очередников местных исполнительных органов. Основной принцип работы «Отбасы банка» будет направлен на повышение доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения. На базе «Отбасы банка» будет создан Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Банки Жилье
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