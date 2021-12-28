В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят ограничить вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети; спортивно-оздоровительные центры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети; спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры; караоке; бассейны; сауны, бани; банки; отделения АО «Казпочта», ЦОНы только лицам, имеющим зеленый статус по приложению «ASHYQ», - заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства.
Данную норму предлагается ввести с 5 января 2022 года.
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! Увеличение темпов вакцинации, массовой ревакцинации населения, а также предлагаемые противоэпидемические меры позволят не допустить резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране», - добавил Жандос Буркитбаев, обращаясь к Премьер-Министру страны А. Мамину.
Ранее он предупредил о высоком коэффициенте распространенности штамма «омикрон»
«Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространитсяпо всему миру в течение нескольких месяцев», - добавил Жандос Буркитбаев.
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