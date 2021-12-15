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    В Казахстане хотят разрешить объединять пенсионные накопления супружеской пары для пенсионного аннуитета

    15 Декабря 2021, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить новые социально важные продукты страхования жизни. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

    «Во-первых, для дальнейшего развития накопительного страхования, законопроектом предусматривается внедрение новых социально важных продуктов страхования жизни: накопительного страхования жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместного (супружеского) пенсионного аннуитета», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

    Спикер добавила, что накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС, в отличие от банковского депозита, предоставляет дополнительно страховую защиту. В случае смерти родителя или потери им трудоспособности, страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы.

    «Второй продукт – это совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты. В ряде стран совместный аннуитет даже является обязательным видом страхования», - пояснила Мадина Абылкасымова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Страхование Общество
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