В Казахстане готовятся к приземлению космического киноэкипажа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поисково-спасательные группы Центрального военного округа (ЦВО) РФ готовятся ко встрече экипажа космического корабля «Союз-МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю должны вернуться космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября 2021 года.

«Авиационная группа в составе 10 вертолетов Ми-8МТВ5-1, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26 перебазирована с аэродромов Свердловской и Челябинской областей в Республику Казахстан на оперативные аэродромы в Караганду и Жезказган. Авиационная техника и личный состав присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 5 октября 2021 года принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» проекта «Вызов», - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Юлия Пересильд и Клим Шипенко вместе с командиром корабля «Союз -МС-18», космонавтом Олегом Новицким, который работал на орбите полгода, также готовятся к возвращению на Землю.

Экипаж тщательно изучает бортовую документацию и консультируется со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку, так как отстыковка, автономный полет и посадка космического корабля - особенно ответственные операции. Находясь в спускаемом аппарате, экипаж должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации, следуя рекомендациям специалистов из Центра управления полетами и командира корабля на всех этапах спуска с орбиты на Землю, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Пилотируемый корабль «Союз МС-18», на котором киноэкипаж прибыл на МКС и будет возвращаться на Землю, был перестыкован с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий поделился видеокадрами этого важной операции на страницах в социальных сетях.

Напомним, первый в истории киноэкипаж отправился в космический полет 5 октября 2021 года с миссией создания художественного фильма в космосе.