В Казахстане дорожат межэтническим миром и согласием - Павел Казанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев рассказал о роли Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер поприветствовал всех участников юбилейного заседания совета и поздравил с 30-летием образования межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

«Отрадно и символично, что мы отмечаем юбилей ассамблеи СНГ в Алматы, и именно в том же зале, где 27 марта 1992 года было подписано соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая стала эффективной площадкой для конструктивного диалога парламентария по актуальным вопросам повестки содружества и заняла важную нишу в системе международного парламентаризма», - сказал он.

Павел Казанцев отметил, что парламентское сотрудничество - это одна из основ многостороннего взаимодействия наших государств.

«Сегодня в условиях беспрецедентного обострения геополитической ситуации в мире парламентская дипломатия играет все более важную роль в мирных инициативах и усилиях по предотвращению конфликтов. Мы с особой тревогой следим за драматическим развитием событий в Украине. Казахстан стал родным домом для многих граждан с русскими и украинскими корнями, здесь дорожат межэтническим миром и согласием, равно как и добрыми отношениями со странами и их происхождениями», - добавил он.

Зампред Мажилиса также заявил, что Казахстан, как страна, принявшая Саммит ОБСЕ в 2010 году, твердо придерживается принципа неделимости евразийской безопасности для всех государств.

Он отметил, что Астанинская декларация ОБСЕ провозгласила, что безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех остальных.

«Дух Астаны предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. В этом контексте Межпарламентская Ассамблея СНГ была и остается незаменимой площадкой для диалога парламентариев, обмена мнениями и сближения позиций по ключевым проблемам, стоящим перед нашим регионом. Безусловно, что и мы парламентарии со своей стороны должны приложить максимум усилий для укрепления мира и безопасности в нашем общем доме - Евразии», - сказал П. Казанцев.

Он добавил, что накопленные за 30 лет Межпарламентской Ассамблеи законотворческий и дипломатический капитал станет залогом дальнейшего продвижения межгосударственного сотрудничества во благо и процветание народов.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ.

Отметим, в Алматы проходит торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ в честь 30-летия ассамблеи.