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    В Казахстане до конца текущего года будет принята Концепция развития АПК до 2030 года

    3 Декабря 2021, 12:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане до конца текущего года будет принята Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Об этом сообщил глава МСХ РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все намеченные задачи и меры нашли отражение в проекте Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, которая будет принята до конца текущего года», - сказал Ербол Карашукеев.

    Также, как отметил министр, по поручению Главы государства на сегодняшний день утверждена и начата реализация национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021 – 2025 годы.

    Основными задачами национального проекта являются:

    во-первых, повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза;

    во-вторых, достижение самодостаточности страны по основным видам продовольственных товаров отечественного производства;

    в-третьих, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза с доведением доли обработанной продукции до 70%;

    в-четвертых, за счет формирования семи крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов будет обеспечено постоянное повышение доходов одного млн сельского жителей.

    «Для решения этих задач было выделено 4,1 трлн тенге на реализацию не менее 582 инвестиционных проектов», - резюмировал Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство
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