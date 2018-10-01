В Казахстане департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года № 637 «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Аділет» Министерства юстиции РК.

Изменения коснулись департаментов внутренних дел городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей. Департамент внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан переименовали в Департамент полиции на транспорте Министерства внутренних дел.

Переименование произведено в рамках реформы казахстанской полиции. Ранее, выступая с новым Посланием народу Казахстана, Президент поручил утвердить новый стандарт полицейского, изменить критерии оценки работы полицейских и перевести работу полиции на сервисную модель. «Надо принять дорожную карту по модернизации органов внутренних дел. Старт надо дать в 2019 году», - сказал Глава государства.

Перечень переименовываемых государственных учреждений - территориальных органов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан, прилагается.