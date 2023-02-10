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    В Казахстане цены на вторичное жилье повысились на 18,7% за год

    10 Февраля 2023, 05:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За год (январь 2023г. к январю 2022г.) цены квартир вторичного рынка повысились на 18,7%, продажи нового жилья – на 14%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау – на 28,2%, Актобе – на 25,4%, Петропавловск – на 20,9%. Лидерами роста цен на вторичном рынке стали города Семей (46,8%), Кызылорда (38,8%), Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%), а на рынке аренды жилья города Костанай (55,6%), Кокшетау (55,1%) и Алматы (50,7%).

    За месяц (январь 2023г. к декабрю 2022г.) цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, на перепродажу квартир – на 0,3%. Продолжается тенденция снижения арендной платы, в январе по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жилье Статистика
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