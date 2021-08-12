В Казахстане были нарушены основные принципы развития животноводства – Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В Казахстане были нарушены основные принципы развития животноводства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимость принятия системных мер очевидна, потому что развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Это бесспорный тезис. Сегодня все понимают, что изменение климата - это следствие глобального потепления, и частота засух увеличивается. Погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год. Приведу простой пример. По данным ученых, у нас в стране ежегодно производится кормов практически в 2 раза меньше от зоотехнической нормы потребности. Причем, около 70% этого объема кормов, в основном заготавливаются на естественных сенокосах и на так называемых косимых пастбищах, продуктивность которых всецело зависит от погодных условий. Вот здесь и кроется одна из основных причин низкой продуктивности скота», – сказал Е.Карашукеев.

По его словам, в Казахстане доля кормовых культур в севообороте составляет около 15%, что в 2 раза ниже рекомендованного наукой показателя. То есть, можно констатировать, что были нарушены основные принципы развития животноводства, и увеличение поголовья скота осуществлялось без опережающего укрепления кормовой базы. Это также явилось одной из причин, серьезно сдерживавших развитие программы повышения экспортного потенциала животноводства за счет массового импорта племенного маточного поголовья.

И.о. министра привел в пример Мангистауской область. Здесь в советское время было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья строилось и действовало 3 400 шахтных и трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью почти 260 км. Государством реализовывались мероприятия по улучшению пастбищ и поддержанию их продуктивности. Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота, то есть, общая его численность увеличилась почти на 15%. При этом, количество колодцев сократилось до 2 500, хотя в период 2014 по 2020 годы построено и восстановлено 387 колодцев и скважин. К тому же, мероприятий по повышению продуктивности пастбищ практически не проводилось. То есть, здесь идет истощение пастбищ, которое усугубилось под влиянием жесточайшей засухи.

По мнению Е.Карашукеева, нужно принимать системные меры, позволяющие гарантировать устойчивое развитие отрасли независимо от влияния погодных факторов. Прежде всего, это проведение реальной диверсификации в земледелии. Для ее достижения нужно, во-первых, чтобы землепользователи строго соблюдали научно-обоснованные севообороты. Второе, это расширение площади орошаемых земель под кормовые культуры. Третье - это развитие семеноводства кормовых культур. Четвертое – это повышение продуктивности используемых пастбищных угодий и расширение их границ.

«Что касается вопросов расширения границ используемых пастбищ, то здесь основной проблемой является их обводнение. Та работа, которая до сего времени была проведена Министерством в решении этой проблемы, нуждается не только в активизации, но, наверное, в переводе ее на новую платформу, позволяющую более эффективно и с высокой результативностью достигать целей. Решение этой проблемы будет одним из наших приоритетов в ближайшей перспективе», – сообщил и.о. министра.