В Казахстане букмекеры будут отправлять данные о ставках и игроках в госорганы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК разработало правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам. Проект приказа об утверждении правил опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно проекту документа, вводится понятие лица, ограниченного в участии в азартных играх и (или) пари. Это физическое лицо, которое вследствие злоупотребления азартными играми и (или) пари ограничено судом в дееспособности, а также физическое лицо, ограничившее себя от участия в азартных играх и (или) пари.

Также в правилах предусмотрено создание центра учета ставок. Букмекерские конторы и тотализаторы, согласно предлагаемым правилам, будут онлайн передавать сведения о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним. В том числе по участникам пари – Ф.И.О, ИИН, дата принятия и сумма ставки, сумма и дата выигрыша, сумма и дата выплаты выигрыша, денежный эквивалент выигрыша, фискальные данные.

«Центр учета ставок отказывает в приеме (осуществлении) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от (в пользу) лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, с направлением соответствующего уведомления об отказе», - говорится в опубликованном проекте документа.

Учет информации будет осуществляться уполномоченным органом.Информация будет передаваться онлайн с применением закрытого протокола в государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченный орган по финансовому мониторингу. После будет формироваться статистическая и аналитическая информация о деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

Документ будет на публичном обсуждении до 8 декабря 2022 года.

Ранее прокуратура Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установила 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 млн тенге. После директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев сообщил, что по данным фактам было проведено расследование всеми государственными органами. Он подробно остановился на фактах, которые касаются Агентства по финансовому мониторингу. «Действительно ряд сотрудников был отмечен в указанном обзоре. По всем данным фактам проведены служебные расследования. Четыре сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом. Мы провели соответствующее расследование. По двум сотрудникам факты подтвердились. Эти сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», - сказал глава департамента кадровой работы АФМ РК на брифинге в СЦК.

Что касается других фактов по сотрудникам АФМ, по словам Нурлана Адалиева, на момент посещения и проверки остальные сотрудники уже не работали в Агентстве по финансовому мониторингу.