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    В Казахстане будут отслеживать транзитные перевозки

    11 Июня 2020, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании палаты приняли Закон «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечается в заключении Комитета по финансам и бюджету, цель закона- создание системы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб и ее инфраструктуры, определение национального оператора такой системы и порядка его взаимодействия, в том числе с государственными органами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Закон предусматривает: установление компетенции Правительства Республики Казахстан по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках; закрепление норм законодательства по применению навигационных пломб при автомобильных перевозках через территорию Республики Казахстан, а также урегулирование вопросов взаимодействия, аренды пломб, ответственности.

    Ожидаемый результат - создание системы отслеживания на основе использования навигационных пломб позволит дистанционно осуществлять контроль, а также отслеживать маршрут транзитного перемещения транспортного средства с товарами через территорию Республики Казахстан и других государств-членов ЕАЭС.

    Отметим, ранее законопроект был одобрен депутатами Мажилиса.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Транспорт ЕАЭС
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