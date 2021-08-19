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    В Казахстане будет внедрен рейтинг ректоров вузов

    19 Августа 2021, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет внедрен рейтинг ректоров вузов. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сентября текущего года мы внедрим рейтинг ректоров высших учебных заведений. Это, в свою очередь, будет хорошим механизмом. По итогам этого рейтинга будем принимать кадровые и организационные решения», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    В этой связи министр отметил значимость конкурентоспособности высших учебных заведений.

    «В этом ключе достижения университетов зависят также от первых руководителей. Поэтому этот вопрос для нас очень важен», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане будет внедрен мониторинг образовательных достижений обучающихся.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы МОН Асхат Аймагамбетов
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