В Казахстане будет внедрен рейтинг ректоров вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет внедрен рейтинг ректоров вузов. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сентября текущего года мы внедрим рейтинг ректоров высших учебных заведений. Это, в свою очередь, будет хорошим механизмом. По итогам этого рейтинга будем принимать кадровые и организационные решения», - сказал Асхат Аймагамбетов.

В этой связи министр отметил значимость конкурентоспособности высших учебных заведений.

«В этом ключе достижения университетов зависят также от первых руководителей. Поэтому этот вопрос для нас очень важен», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет внедрен мониторинг образовательных достижений обучающихся.