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      Послание Президента РК

    В Казахстане будет разработана концепция непрерывного образования – Президент РК

    1 Сентября 2020, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Поручаю Правительству разработать концепцию непрерывного образования. В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признания результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков», – поручил Глава государства, выступая на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании палат Парламента. Прямую трансляцию Послания ведут казахстанские телеканалы и республиканские радиостанции.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Послание Президента РК-2020
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