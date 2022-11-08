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    В Казахстане аренда за благоустроенное жилье повысилась на 54,2% за год

    8 Ноября 2022, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об изменении цен на рынке жилья в октябре 2022 года сообщили в пресс-службе Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ».

    За год (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года ) цены квартир вторичного рынка повысились на 27,1%, продажи нового жилья – на 16,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в октябре 2022 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 54,2%.

    В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе - на 30,3%, Усть-Каменогорск – на 26,3%, Костанай – на 25,4%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%), а на рынке аренды жилья – Алматы (89,7%), Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Экономика Статистика
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