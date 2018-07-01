В Казахстане апробируют пилотный проект новых правил правописания на латинице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане апробируют пилотный проект новых правил правописания на латинице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Пилотный проект нацелен на поиск и определение эффективного решения возникающих в ходе разработки новых правил правописания проблем на основе изучения общественного мнения.

Около 300 учащихся, приехавших со всех регионов Казахстана на летний отдых в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», приняли участие в апробации пилотного проекта новых правил правописания на латинице. Школьникам предложили пройти тестирование и помочь учёным-лингвистам выявить орфографические проблемы нового алфавита.







«Одними из первых участие в апробации нового алфавита принимают учащиеся 6-9 классов, которые приехали на летний отдых в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Здесь собрались дети со всех регионов нашей страны. Алфавит уже утверждён, следующий этап - это правила правописания, над этим мы сейчас и работаем. В дальнейшем мы планируем до сентября провести такую апробацию с участием широких масс населения по всей республике», - сказал председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Минкультуры и спорта РК Куат Борашев.

«Переход казахского языка на латиницу - это, прежде всего, забота нашего государства о будущем нашей страны, ее интеграции в мировое пространство. И здесь мнение нашего молодого поколения для нас важно - ведь это им жить в будущем и пользоваться новым казахским алфавитом», - считает известный общественный деятель, генеральный директор Национальный научно-практический центр (ННПЦ) «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова Гарифолла Есим.

По словам профессора Академии государственного управления при Президенте РК, члена орфографической группы Назигуль Туленбергеновой, статистические данные, полученные в результате апробации, учтут при разработке проекта новых правил правописания.

«Школьникам раздали брошюры с шестью разнообразными заданиями, которые охватывают все проблемы орфографических норм. Задания, где дети будут иметь сложности и допускать много ошибок, будут учитываться», - рассказала профессор.





Сборник заданий состоит из шести листов. Вначале необходимо заполнить форму анкетных данных. Первые задания сборника предлагают школьнику выбрать удобный и правильный, на его взгляд, вариант написания казахских слов на латинице, а также попробовать написать предложенные слова в двух вариантах - «правильный» и «удобный». Также школьник может выбрать понравившиеся варианты написания слов и написать предложенные слова как на латинице, так и на кириллице. Последняя страница сборника оставлена пустой для особых пометок и замечаний, предлагаемых учащимися.

Как сообщили в Комитете по развитию языков и социально-политической работы Министерства культуры и спорта РК, ННПЦ «Тіл-Қазына» проводит первый этап пилотного проекта новых правил правописания казахского языка на основе латинской графики. Тестирование будет проведено во всех регионах страны и охватит все социальные группы.



