08:16, 06 Март 2022 | GMT +6
В Казахстане 960 человек выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 535,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 69,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 14,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 24,
в Жамбылской области - 112,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 44,
в Костанайской области - 51,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 30,
в СКО - 69,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 276 577 человека от COVID-19.