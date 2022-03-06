В Казахстане 960 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 535,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 69,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 24,

в Жамбылской области - 112,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 44,

в Костанайской области - 51,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 30,

в СКО - 69,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 276 577 человека от COVID-19.