В Казахстане 8-10 февраля ожидаются осадки, туман и гололед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, 8-10 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней. В связи с этим, сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра.

К концу периода на северные, восточные, центральные регионы Казахстана сместится антициклон из районов Западной Сибири, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температур, так, в северных регионах в ночные часы ожидаются морозы до 15…28 градусов, в центральных регионах 15…25 мороза, на востоке Казахстана 15…30 мороза.