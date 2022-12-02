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    В Казахстане 5 666 112 человек ревакцинировались против КВИ

    2 Декабря 2022, 09:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 2 декабря 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 848 тыс. 224 человека, вторым компонентом – 10 млн 613 тыс. 150 человек. Ревакцинировано – 5 млн 666 тыс. 112 казахстанцев.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 02.12.2022 года в разрезе регионов представлена ниже:

    Ранее сообщалось, что на 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек в РК, положительный тест на коронавирус сдали 162 казахстанца.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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