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В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
30 Августа 2020 08:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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в городе Нур-Султан - 2,
в Акмолинской области - 12
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 15,
в Восточно-Казахстанской области - 139,
в Карагандинской области - 48,
в Костанайской области - 3,
в Павлодарской области -5,
в Северо-Казахстанской области - 20,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 96 135 человек от COVID-19.
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