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В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

30 Августа 2020 08:20
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В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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в городе Нур-Султан - 2,

в Акмолинской области - 12

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 15,

в Восточно-Казахстанской области - 139,

в Карагандинской области - 48,

в Костанайской области - 3,

в Павлодарской области -5,

в Северо-Казахстанской области - 20,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 96 135 человек от COVID-19.




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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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