В Казахстане 2 646 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 356,

в городе Алматы - 624,

в городе Шымкент - 165,

в Акмолинской области - 133,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 367,

в Атырауской области - 102,

в ВКО - 233,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 105,

в Карагандинской области - 164,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области – 25,

в Мангыстауской области - 25,

в Павлодарской области - 74,

в СКО - 93,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровело 838 451 человека от COVID-19.







