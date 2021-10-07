РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане 2 646 человек выздоровели от коронавируса

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 356,

    в городе Алматы - 624,

    в городе Шымкент - 165,

    в Акмолинской области - 133,

    в Актюбинской области - 10,

    в Алматинской области - 367,

    в Атырауской области - 102,

    в ВКО - 233,

    в Жамбылской области - 21,

    в ЗКО - 105,

    в Карагандинской области - 164,

    в Костанайской области - 126,

    в Кызылординской области – 25,

    в Мангыстауской области - 25,

    в Павлодарской области - 74,

    в СКО - 93,

    в Туркестанской области - 23.

    Всего в стране выздоровело 838 451 человека от COVID-19.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!