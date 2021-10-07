08:15, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
В Казахстане 2 646 человек выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 356,
в городе Алматы - 624,
в городе Шымкент - 165,
в Акмолинской области - 133,
в Актюбинской области - 10,
в Алматинской области - 367,
в Атырауской области - 102,
в ВКО - 233,
в Жамбылской области - 21,
в ЗКО - 105,
в Карагандинской области - 164,
в Костанайской области - 126,
в Кызылординской области – 25,
в Мангыстауской области - 25,
в Павлодарской области - 74,
в СКО - 93,
в Туркестанской области - 23.
Всего в стране выздоровело 838 451 человека от COVID-19.