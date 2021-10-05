В Казахстане 2 257 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 330,

в городе Алматы - 434,

в городе Шымкент - 17,

в Акмолинской области - 147,

в Актюбинской области - 343,

в Алматинской области - 162,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 151,

в Жамбылской области - 245,

в ЗКО - 58,

в Карагандинской области - 82,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 21,

в Мангыстауской области - 6,

в Павлодарской области - 127,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровело 832 498 человек от COVID-19.