08:10, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
В Казахстане 2 257 человек выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 330,
в городе Алматы - 434,
в городе Шымкент - 17,
в Акмолинской области - 147,
в Актюбинской области - 343,
в Алматинской области - 162,
в Атырауской области - 17,
в ВКО - 151,
в Жамбылской области - 245,
в ЗКО - 58,
в Карагандинской области - 82,
в Костанайской области - 57,
в Кызылординской области – 21,
в Мангыстауской области - 6,
в Павлодарской области - 127,
в СКО - 16,
в Туркестанской области - 44.
Всего в стране выздоровело 832 498 человек от COVID-19.