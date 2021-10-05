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    08:10, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане 2 257 человек выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 330,

    в городе Алматы - 434,

    в городе Шымкент - 17,

    в Акмолинской области - 147,

    в Актюбинской области - 343,

    в Алматинской области - 162,

    в Атырауской области - 17,

    в ВКО - 151,

    в Жамбылской области - 245,

    в ЗКО - 58,

    в Карагандинской области - 82,

    в Костанайской области - 57,

    в Кызылординской области – 21,

    в Мангыстауской области - 6,

    в Павлодарской области - 127,

    в СКО - 16,

    в Туркестанской области - 44.

    Всего в стране выздоровело 832 498 человек от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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