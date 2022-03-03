В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 266,

в городе Алматы - 244,

в городе Шымкент - 734,

в Акмолинской области - 56,

в Актюбинской области - 29,

в Алматинской области - 72,

в Атырауской области - 64,

в ВКО - 26,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 226,

в Карагандинской области - 14,

в Костанайской области - 151,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 126,

в СКО - 53,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 1 272 470 человека от COVID-19.