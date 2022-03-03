+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

3 Марта 2022 08:09
Поделиться:
В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
За сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших коронавирусом Ещё одна психолого-медико-педагогическая консультация открылась в Караганде Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырау

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 266,

в городе Алматы - 244,

в городе Шымкент - 734,

в Акмолинской области - 56,

в Актюбинской области - 29,

в Алматинской области - 72,

в Атырауской области - 64,

в ВКО - 26,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 226,

в Карагандинской области - 14,

в Костанайской области - 151,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 126,

в СКО - 53,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 1 272 470 человека от COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
За сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших коронавирусом
Ещё одна психолого-медико-педагогическая консультация открылась в Караганде
Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырау
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
3 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
4 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
5 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
6 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Читайте также
Опыт Турции будут использовать в строящейся больнице на 630 коек в Кокшетау
Больных COVID-19 не осталось в районных стационарах в Атырауской области
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив