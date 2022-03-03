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В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
3 Марта 2022 08:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 266,
в городе Алматы - 244,
в городе Шымкент - 734,
в Акмолинской области - 56,
в Актюбинской области - 29,
в Алматинской области - 72,
в Атырауской области - 64,
в ВКО - 26,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 226,
в Карагандинской области - 14,
в Костанайской области - 151,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 15,
в Павлодарской области - 126,
в СКО - 53,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровело 1 272 470 человека от COVID-19.
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