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    В Казахстане 114 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки

    13 Января 2023, 08:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 112 человек, еще 2 человека заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    12 января сообщалось, что коронавирусом заболели 138 человек, еще 5 человек - ковидной пневмонией. Один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 754 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 640 человек.
    Минздрав РК Здравоохранение
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