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    В Казахстане 1 670 человек получают лечение от КВИ

    25 Февраля 2023, 11:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 670 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 506 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 164 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 563 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Ранее сообщалось о 91 казахстанце, заболевшем коронавирусом за сутки.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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