В Казахстан вернули останки воина ВОВ из Ленинградской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бойцы павлодарского отряда «Майдан жолы» доставили в Казахстан и отвезут в Кызылординскую область прах участника Великой Отечественной войны, павшего на фронте Ембергена Асайнова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Состоялась церемония передачи из России в Казахстан останков участника Великой Отечественной войны Ембергена Асайнова, найденного павлодарским поисковым отрядом «Майдан жолы» в рамках международного патриотического проекта ERG (Евразийской Группы) «Батырлар жолымен – Дорогой славы», - рассказал командир отряда Александр Шитов.

По его словам, осенью 2019 года в ходе поисковой экспедиции в Кировском районе Ленинградской области России поисковики сводного российского поискового отряда «Опора» Челябинска и Санкт-Петербурга нашли останки четырёх красноармейцев, погибших в период Великой Отечественной войны. При себе у них были стандартные солдатские медальоны, в результате удалось установить имена бойцов.

«Один из них оказался уроженцем Казахстана - Емберген Асайнов 1900 года рождения. Он призвался в ряды Вооружённых сил СССР десятого февраля 1942 года из Аральского района Кзыл-Ординской области, в 1943 году пропал без вести, - отметил Александр. - В 2020 году павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» нашёл родного внука красноармейца Серика Ембергенова. Родные приняли решение хоронить героя на Родине, в посёлке Каратерен Кызылординской области».

Пятого мая в городе Лодейное Поле Ленинградской области в ходе международного патриотического проекта ERG «Батырлар жолымен – Дорогой славы» на торжественной церемонии открытия памятника воинам-казахстанцам 314-й стрелковой дивизии командир поискового отряда «Опора» Евгений Кириллов передал останки Е. Асайнова командиру отряда «Майдан жолы» Александру Шитову, чтобы предать их земле на малой Родине. Казахстанские поисковики доставили их в город Омск для получения официального разрешения на перевоз останков солдата через границу.

Сегодня в Черлакском районе Омской области России, на государственной границе, состоялась церемония передачи останков воина из России в Казахстан. Генеральный Консул РК в Омске официально передал их павлодарскому поисковому отряду «Майдан жолы». Затем отряд доставит прах солдата родственникам в Аральский район Кызылординской области, добавил А. Шитов.

«Отряд «Майдан жолы» также постарался найти возможную информацию о месте прохождения воинской службы Ембергена Асайнова. В департаменте по делам обороны Аральского района Кызылординской области данных о месте прохождения службы не было, - рассказал командир павлодарского поискового отряда. - В архивах, на сайтах «Память народа», «ОБД Мемориал» данные о последнем месте службы отсутствуют. Вместе с тем, исходя из полученной информации от российских поисковиков ПО «Опора» о том, что один из бойцов, поднятых вместе с Ембергеном Асайнов, Иван Николаевич Петров числился в составе 327-й стрелковой дивизии, в «Майдан жолы» сделали вывод, что Е. Асайнов служил в том же воинском подразделении и, выполняя свой воинский долг, погиб в августе 1943 года на Синявинских высотах, где велись жесточайшие бои за подступы к Ленинграду».

Он добавил, что с 22 января 1942 года 327-я стрелковая дивизия начала наступление на мощный укреплённый пункт - Спасскую Полисть. В боях дивизия потеряла половину личного состава. В феврале получила 700 человек пополнения, куда и прибыл рядовой Емберген Асайнов. В августе 1942 года дивизия вошла в состав восьмой армии. В ходе Синявинской операции она успешно наступала на левом фланге этой армии.

«Ожесточённые бои 1942 года развернулись на участке Гонтовая Липка-Тортолово и вокруг реки Чёрная. Главный удар пришёлся по оборонительным пунктам немецкой армии, что сразу же поставило операцию по захвату Ленинграда под угрозу срыва, - напомнил А. Шитов о тех событиях. - Дальнейшее наступление с Ленинградского фронта в районе Арбузово (неподалёку от Невского пятачка), хоть и не способствовало соединению с Волховским фронтом, но значительно ослабило атаку противника. Синявинские высоты снова не были захвачены, но план «Северное сияние» был сорван, однако обошёлся большими жертвами: по примерным оценкам в этих боях со стороны советских войск погибло 150000 человек».

Синявинские высоты, как дополнил командир отряда «Майдан жолы», также штурмовались в ходе операции «Искра» в январе 1943 года. Для захвата позиций было стянуто подкрепление; высоты несколько раз были взяты, но контратаки противника отбрасывали войска на прежние позиции. 327-я стрелковая дивизия перешла в наступление в первом эшелоне на левом фланге второй ударной армии, с рубежа несколько севернее Гонтовой Липки в направлении на Синявино. В ожесточённых боях она вновь добилась быстрого успеха. В первые же часы боя части дивизии завязали бой за сильный узел вражеского сопротивления — рощу Круглая — самую трудную крепость в этой местности. Это была известная на всём Северо-Западном фронте местность.

«Результатом операции «Искра» стали соединение Ленинградского и Волховского фронтов в районе деревни Марьино (западнее Синявино) и прорыв блокады Ленинграда. Синявинские высоты же были взяты лишь в сентябре 1943 года, а село Синявино - один из немецких укрепрайонов - оставалось под контролем захватчиков вплоть до полного отступления немецкой армии в 1944 году», - заключил спикер.



