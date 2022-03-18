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    В Казахстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться в долларах США

    18 Марта 2022, 19:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Республику Казахстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрены обязательства государств-членов по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга. Данный механизм единообразен в каждом государстве и включает основные этапы: сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих стран товаров; расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, ее конвертация в доллары США и последующее направление их в государства-члены ЕАЭС.

    В связи с наложенными на РФ санкциями, перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Беларусь в долларах не возможно.

    По итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей.

    В Республику Казахстан, а также Республику Армения и Кыргызскую Республику собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика ЕАЭС
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