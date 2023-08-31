Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казахстан релоцировались 35 крупных иностранных компаний

    31 Августа 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении. Об этом проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    По словам главы Правительства, благодаря принятым мерам в 2022 году привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов.

    «В целях формирования нового инвестиционного цикла реализуется Концепция инвестиционной политики до 2026 года. В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты. Для привлечения крупных инвесторов предусмотрена возможность заключения Соглашения об инвестициях с предоставлением любых из действующих мер господдержки на индивидуальных условиях. При этом устанавливаются встречные обязательства для инвестора», - отметил Алихан Смаилов.

    Также внедрена возможность заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства.

    В целях привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую сферу с 2023 года введены фискальные стимулы при заключении Улучшенного модельного контракта.

    В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге, резюмировал Премьер-Министр.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Политические партии Алихан Смаилов AMANAT Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельским предпринимателям выдали микрокредиты на 42 млрд тенге
    Казахстан может предложить миру уникальные туры - Алихан Смаилов
    Новый Дворец школьников охватит более 5 тысяч детей в Актау
    Что мешает повышению инвестиционной привлекательности в РК
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков