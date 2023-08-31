В Казахстан релоцировались 35 крупных иностранных компаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении. Об этом проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

По словам главы Правительства, благодаря принятым мерам в 2022 году привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов.

«В целях формирования нового инвестиционного цикла реализуется Концепция инвестиционной политики до 2026 года. В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты. Для привлечения крупных инвесторов предусмотрена возможность заключения Соглашения об инвестициях с предоставлением любых из действующих мер господдержки на индивидуальных условиях. При этом устанавливаются встречные обязательства для инвестора», - отметил Алихан Смаилов.

Также внедрена возможность заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства.

В целях привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую сферу с 2023 года введены фискальные стимулы при заключении Улучшенного модельного контракта.

В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге, резюмировал Премьер-Министр.