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    В Каспийском море произошло землетрясение

    8 Августа 2023, 23:46

    АКТАУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Подземные толчки произошли 8 августа в 19:48, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

    «В Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана сообщили, что очаг землетрясения, зафиксированного в 19:48 по местному времени, располагался на глубине 62 км. Магнитуда подземных толчков составила 3,2», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, недавно землетрясение произошло в 17 км на юг от Алматы. Подземные толчки ощущались в ущелье Алма-Арасан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Мангистауская область Регионы Казахстана Природа Землетрясение Каспийское море
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