В карантинном комплексе под Ташкентом найден повешенным мужчина

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В карантинном комплексе в Узбекистане, предназначенном для содержания лиц с подозрением на COVID-19, обнаружен повешенным мужчина, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры РУ в Telegram.

В частности, в Юкоричирчикском районе Ташкентской области в карантинном комплексе «Уртасарой» 20 июня был обнаружен повешенным с помощью простыни на наружном крыле кондиционера уроженец Ферганской области РУ, 1978 года рождения.

По данным надзорного ведомства, он прилетел в Ташкент чартерным рейсом из Москвы 15 июня и был размещен с двумя другими прибывшими в одном из контейнеров карантинного комплекса. По прибытию у него был взят мазок для анализа на COVID-19, однако результаты теста он не успел получить.

При этом в ведомстве отмечают, что погибший отказывался находиться с другими в одном контейнере из-за наличия у него коронавируса, после чего его перевели в отдельное помещение.

По словам врача многопрофильной поликлиники Алмазарского района, который работал на территории карантинного центра, погибший с момента размещения вел себя агрессивно, отказывался принимать пищу, заявлял о наличии у него вируса и о риске заразить других при совместном проживании с ним. Однако позже стало известно, что его результаты анализа на коронавирус показали отрицательный результат.



