В Карагандинской области зафиксировали вспышку кори

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за пять дней сентября зарегистрировано 16 новых случаев заболевания корью. Эпидемиологическая ситуация в регионе наблюдается еще с июля. Инфекцию, по мнению врачей, привезли из ближнего и дальнего зарубежья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в области зарегистрировано 134 случая заражения корью. 100 из них лабораторно подтвердились, причем среди заболевших в основном дети в возрасте до 14 лет.

«Среди подтвержденных случаев 88% — это непривитые дети, 37% из которых не были привиты по причине отказа от вакцинации, а 6% – из-за медицинских противопоказаний к вакцинации. Первые случаи заражения были зарегистрированы из стран дальнего и ближнего зарубежья», - говорит заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.

В регионе по эпидемиологическим показаниям привито 146 человек. Кроме того, в очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей не привитых против кори.

«В Карагандинской области в начале все случаи были завозные. На анный момент, начиная с июля у нас отмечается осложнение эпидемиологической ситуации. Если унас в июле было зарегистрировано 35 случаев кори, в августе уже – 53, а за пять дней сентярбя уже были выявлены 16 случаев. То есть мы имеем осложнение эпидемиологической ситуации в Карагандинской области», - добавила Гульжан Байгутанова.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области проводится ежедневный мониторинг по профилактике заболеваемостью корью.



