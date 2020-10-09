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    В Карагандинской области возрождают породу кумай тазы

    9 Октября 2020, 16:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Собаку этой породы издревле считали священной и относили к «Семи сокровищам» нашего народа. Кумай тазы была верным спутником кочевника. Однако в последние годы этот вид «борзой» оказался на грани исчезновения, передает МИА «Казинформ».

    В регионе возрождением породы кумай тазы занялся Казбек Абдрахманов, житель села Уызбай Осакаровского района.

    - Тазы для казахов всегда была значительной ценностью «кие», обладание которой налагает особую ответственность как за её судьбу, так и за судьбу её потомства. Мы бережно относимся к каждому животному, любим их как своих детей, - говорит Казбек Абдрахманов.

    Любить животных и бережно к ним относиться он научился с детства. А теперь, став профессиональным заводчиком, он передает знания сыну. Абдрахмановы выращивают шесть породистых тазы. Их питомцы одерживают победы на соревнованиях.

    Помимо основного занятия сельчанин вовлекает молодежь в кокпар ― одну из самых древних спортивных игр. Кроме того, он сотрудничает с республиканской ассоциацией «Кансонар», объединяющей охотников, рыбаков, туристов и поклонников национальных видов спорта.

    - Очень важно, чтобы помнили о своих корнях, чтили традиции и обычаи, могли передать полученные знания следующему. Об этом всегда говорит и наш Елбасы Нурсултан Назарбаев, который посвятил возрождению духовных ценностей соотечественников свою программу «Рухани жаңғыру». Благодаря ей, у нас есть возможность хранить заветы предков и приумножать их наследие.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Рухани жаңғыру
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