В Карагандинской области сельчанам помогут развивать бизнес

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сельчанам помогут открыть и развить своё дело. Для этого будут выдаваться выгодные микрокредиты. В регионе расширяют проект по повышению доходов сельчан, передает МИА «Казинформ».
Сегодня в сельской местности региона проживают почти 213 тысяч человек, или 18,7 % от всего населения области. Из них бизнесом занимаются почти 8,5 тысяч человек.
О том, каковы условия кредитования и кто сможет участвовать в проекте по повышению доходов сельчан, рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Карагандинской области Аскар Санаубаров.
– На сегодняшний день во всех районах созданы рабочие группы. Проводятся сходы жителей по разъяснению основных требований и положений по кредитованию. Провели скрининг всех сельских округов области для определения социально-экономической картины села. Также в районах ведём работу по резервированию земельных участков для выдачи их сельскохозяйственным кооперативам. Проводится работа по анализу предполагаемых залогов, потенциальных заёмщиков.
– Сколько средств и займов выделено на Карагандинскую область?
– С 2023 по 2025 год планируется выделить 4,6 млрд тенге. В этом году предусмотрено 2,4 млрд тенге. В планах выдать порядка 500 микрозаймов. При этом доля стартапов должна составить не менее 30 % от всех выданных кредитов.
– Кто сможет получить микрокредит и каковы условия?
- Микрокредиты будут выдаваться сельским жителям для реализации проектов животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции.
Индивидуально будут рассматриваться и иные направления. Сельские округа, которые примут участие в пилотном проекте, мы ещё определяем.
Обязательным условием получения микрокредита будет регистрация в налоговых органах и залоговое обеспечение.
Срок микрокредитования в сфере животноводства – 7 лет, по остальным сферам – 5 лет. Номинальная ставка вознаграждения – 2,5 %. Будет предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составит не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования.
– Какова максимальная сумма?
– До 2500 МРП (в этом году – 8 625 000 тенге) и 8000 МРП (27 600 000 тенге) для развития якорной сельхозкооперации.
– Когда начнётся выдача микрокредитов?
– Эту работу мы планируем начать в мае этого года.