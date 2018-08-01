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В Карагандинской области обсудили вопросы оптимизации подведомственных организаций госорганов

1 Августа 2018 12:22 189
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В Карагандинской области обсудили вопросы оптимизации подведомственных организаций госорганов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинскую область с рабочим визитом посетила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова. На встрече с главой региона были расмотрены вопросы оптимизации подведомственных организаций в области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Оптимизация подведомственных организаций госорганов проводится в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в котором определена задача по дальнейшему построению эффективного государственного управления.

При участии акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча зампреда АДГСПК с активом региона. На встрече обсудили последующие совместные действия по выработке более эффективной системы управления персоналом в подведомственных организациях госорганов. 

В ходе визита А. Шаимова посетила подведомственные организации сфер образования, культуры и спорта Абайского района, городов Караганда и Шахтинск.

Кроме того, в перспективе положительный опыт снижения административных расходов Карагандинской области будет применен во всех остальных регионах страны.

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Другие государственные органы, Регионы,
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Автор:

Гульзат Сахова

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