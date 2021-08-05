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В Карагандинской области лошади помогают искать подкопы в местах лишения свободы

5 Августа 2021 13:00
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В Карагандинской области лошади помогают искать подкопы в местах лишения свободы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники учреждения АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области используют лошадей для обнаружения скрытых подкопов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области.

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Сотрудники режимного отдела учреждения АК-159/11 совместно с военнослужащими 4-го стрелкового батальона воинской части 6505 с целью предупреждения побегов осужденных из охраняемого объекта, а также выявления подкопов, оседания грунта и подготовок к совершению побега в учреждении провели комиссионное обследование внутренней запретной зоны с задействованием лошади.

«Подобная практика есть во всех исправительных колониях и помогает предотвратить возможные приготовления к побегам в колониях. Если животное в какой-то момент отказывается идти, это дает повод сотрудникам внимательнее присмотреться к местности. Конь не наступит туда, где под землей есть пустота, провал», - сообщил начальник режимного отдела учреждения АК-159/11 майор юстиции Асет Шаймерденов.

В ходе обследования подкопов не обнаружено.


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#Карагандинская область   #Пенитенциарная система  
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