Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+10+12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Караганде водитель автобуса сошел с маршрута ради спасения пассажирки

    14 Мая 2023, 12:28

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водитель маршрутного автобуса в Караганде свернул с пути, чтобы доставить пассажирку в больницу. Женщине внезапно стало плохо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошел в маршрутном автобусе №53. Женщине внезапно стало плохо. Пассажиры попытались привести ее в чувство. В это время водитель автобуса Алмас Муратбек свернул с маршрута и повез упавшую в обморок женщину в больницу в Майкудуке.

    По словам самого водителя среди пассажиров были и те, кто возмущался по поводу того, что автобус свернул не туда.

    «Когда кто-то из пассажиров сообщил о том, что одной женщине стало плохо, я открыл переднюю дверь автобуса, чтобы проветрить салон. Затем, не раздумывая, поехал в сторону больницы. В это время некоторые пассажиры начали возмущаться, что мы не туда свернули. Но я сказал, что на кону жизнь человека, и это важнее всего. После этого все успокоились», - говорит Алмас Муратбек.

    После того, как женщину доставили в больницу, ее на каталке вывели из автобуса и оказали первую помощь.

    «Пациентка была осмотрена врачами, показаний для госпитализации не было. Позже ее оправили на амбулаторное лечение», - прокомментировали в управлении здравоохранения Карагандинской области.

    А остальных пассажиров водитель автобуса довез на необходимые остановки.

    «Я всех развез по местам. А позже, вечером, позвонил в больницу и справился о состоянии той пассажирки. И обрадовался, когда сказали, что с ней все в порядке», - говорит Алмас Муратбек.

    О том, что автобус сошел с маршрута руководство автопарка узнало позже. По словам самого водителя, руководители отнеслись к этому лояльно.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Общество Спасение Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину от прыжка с крыши пятиэтажки спасли полицейские Экибастуза
    Имам из Павлодарской области выиграл конкурс за лучшее бата
    Замену мурала со снежным барсом на рекламу пояснили в акимате Алматы
    Женщина родила в машине в Алматы
    Популярное
    1 Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
    2 Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана
    3 Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте
    4 Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу
    5 Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023
    Новости партнеров