В Караганде ветер сорвал искусственный газон: ребенок в реанимации пришел в сознание

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде пострадавший из-за сорвавшегося искусственного газона ребенок пришел в сознание. 8-летний пациент получил серьезные травмы головы, передает корресрондент МИА «Казинформ».

Напомним, вчера сильный ветер сорвал искусственный газон в одном из дворов дома в микрорайоне Голубые пруды. В это время двое детей играли на газоне и получили травмы. У 8-летнего ребенка перелом черепа, челюсти и руки. Он получил повреждение мозга. Сегодня ему сделают операцию. А у 9-летнего ребенка состояние оценивается как средней степени тяжести. Он проходит лечение в клинической больнице. Врачи говорят, что ему стало легче.

«Мы вывели ребенка из состояния шока. Сейчас состояние маленького пациента улучшилось. Сознание ясное, разговаривает. Нейрохирурги восстановят сломанную лобную кость, вставят нижнюю челюсть на место, а также зафиксируют верхнюю челюсть. Травматологи тоже делают свою работу. Также у ребенка сломана правая рука. Ее тоже восстановят», - сказал врач-нейрохирург Габит Махамбаев.

Отметим, что этот искусственный газон во дворе подрядчик начал устанавливать только неделю назад. Работа еще не завершена. Поэтому кромка не закреплена. А то, почему были проигнорированы меры безопасности, выясняют компетентные органы. Сейчас по данному факту возбуждено дело.