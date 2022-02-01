В Караганде упростят обращение в коммунальные службы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Караганде откроется единый центр городских услуг IQala для взаимодействия коммунальных служб с населением и бизнесом. Появится Школа программирования, где смогут учиться люди всех возрастов. Расширятся возможности службы Senim109, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Какие ещё проекты будут реализованы в 2022 году, рассказал руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Рустам Байжанов.

- Карагандинская область входит в лидеры по развитию цифровых проектов. Чтобы держать такую высокую планку, необходимо развивать IT отрасль. Что делается в этом направлении?

- В Караганде всегда была сильная техническая база. Начиная с 80-х появились новые специальности. Здесь готовили будущих сотрудников, которые могли бы автоматизировать процессы в угольной промышленности. Так исторически сложилось, что хорошие специалисты давали отличное базовое образование. Традиция сохранилась и сегодня. В Караганде существует серьёзный пласт IT-компаний. Они продолжают свою работу здесь. В этой отрасли задействовано довольно много людей.

Местное IT-сообщество всегда помогало государству в каких-то тяжёлых моментах. Могу привести лишь один яркий пример. Когда началась эпидемия коронавируса, за трое суток был создан кейс «Цифровые пропуска». В первый же день на сайт зашло около миллиона посетителей, и платформа выдержала этот поток.

- В Караганде действует проект «Терриконовая долина». Его цель – превратить индустриальный город в IT-столицу Казахстана. Что удалось сделать за это время и какие планы?

- Основное наше направление – вкладывать бюджетные средства не в IT-компании, а в развитие человеческого капитала. Академическое образование и реальная практика – это совершенно разные вещи. Мы пытаемся сократить этот дисбаланс. Кроме того, среди IT-специалистов миграция максимальная. Решить эти вопросы и призван региональный IT-hub «Терриконовая долина». Запущен проект был 5 лет назад. В октябре прошлого года он получил финансовую поддержку от государства.

Мы даём возможность развиваться и получать людям знания, общаться вживую с крутыми специалистами, добившимися успеха в своих сферах. Приглашаются состоявшиеся люди, которые делятся опытом с новичками. Проведено свыше 100 мероприятий для IT- и digital-сообщества, стартапов и преподавателей области. Приняло участие в них более полутора тысяч человек. Более 120 получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по актуальным специальностям в областях маркетинга, IT и бизнеса. Стоит задача - увеличить число сотрудников IT-компаний в городе до 10 тысяч человек.

Карагандинский IT-hub помогает как прокачивать и продавать стартапы, так и развивать существующие бизнесы, и не только в IT-сфере.

Караганда по цифровизации - на третьем месте, уступая лишь Алматы и столице. В сфере государственных услуг в течение прошлого года оказано около семи миллионов госуслуг. Из них около 90% получены в электронном виде.

Ежегодно мы реализуем какие-то новые проекты. Этот год - не исключение. Планируем открыть единую информационную систему с рабочим названием IQala. Она будет работать офлайн и онлайн. Всех коммунальщиков соберём в одном месте и сделаем им регламент – ответ на обращение в течение одного рабочего дня. В настоящее время процесс заключения договоров с монополистами на предоставление коммунальных услуг, выдача технических условий и так далее требует очного присутствия и занимает время от нескольких дней до нескольких месяцев. Это очень долго и неудобно.

Также в рамках Национального проекта планируется открытие современной школы программирования. Учебное заведение будет готовить разработчиков со специализацией в веб- и мобильной разработке, графике, системном программировании.

Поступить в школу может абсолютно любой совершеннолетний карагандинец, независимо от социального статуса и наличия университетского образования. Самым главным плюсом является то, что совсем не нужно иметь даже базовые навыки программирования для поступления. Обучение будет как платным, так и бесплатным.

- Как будет развиваться центр Senim109?

- Служба Senim109 появилась в ноябре 2019 года. Этот Единый координационный центр объединяет все коммунальные предприятия города и является единой точкой контакта с горожанами. Мы смогли объединить девять городов и девять районов в одну систему, а это 329 населённых пунктов с численностью населения более 1,3 млн человек. Плюс свыше 200 коммунальных служб. В прошлом году в здание перенесена диспетчерская служба скорой медицинской помощи «103», а также дежурная служба «112».

За время работы принято более 300 тысяч обращений от жителей региона. Из них порядка 76% обращений решались по первому звонку.

Подключены все коммунальные службы, теперь мы двигаемся в сторону развития. В планах на 2022 год - внедрение функции видеозвонка с сурдопереводом для людей с ограниченными возможностями. Также будет осуществляться приём обращений на английском языке и внедрим голосового бота.

Планируется сертификация контакт-центра по международному стандарту ICCCI. Сертификация контакт-центров по стандарту ISO 18295 – это наиболее престижная и профессиональная система подтверждения качества оказываемых клиентам услуг в контакт-центрах любых организаций.

И ещё одна хорошая новость – служба Senim109 вышла в финал ежегодного конкурса «Лучший контакт-центр в СНГ». В ближайшее время пройдёт тестирование центра комиссией. Надеемся на победу.

- Цифровизацией в том числе охвачена и дорожная структура области. Увеличение камер видеофиксации положительно влияет на водителей – меньше ДТП, коррупционных рисков. Сколько новых систем видеоконтроля появится и где?

- С 2021 года реализован один из важных проектов в обеспечении безопасности наших граждан «Безопасный город». В круглосуточном режиме за обстановкой в городах области следят сотрудники службы Senim.

Раньше каждый город и район имели свой контракт с подрядчиком на систему видеонаблюдения. Мы централизовали эту систему и в два раза увеличили количество камер. В пяти городах – Караганде, Жезказгане, Темиртау, Сатпаеве, Сарани и в посёлке Осакаровка работает 3 671 камера и 110 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Уже есть первые результаты: на дорогах области в прошлом году была снижена аварийность. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшилось на 9%. Благодаря внедряемым цифровым решениям можно исключить человеческий фактор и устранить условия, способствующие коррупции.

В этом году есть задумка поставить ещё около тысячи камер видеонаблюдения в нескольких городах и 100 комплексов фиксации нарушений ПДД. В сельских районах в централизованной системе видеонаблюдения пока потребности нет.

- Если уж мы заговорили о сельчанах. Когда изменится в лучшую сторону ситуация с интернетом в отдалённых населённых пунктах?

- Сейчас более 97% населения имеет доступ к интернету. Карагандинская область наиболее урбанизирована. Остаётся чуть больше 100 населённых пунктов, где нет интернета, а где-то даже и сотовой связи. Прописано в каждом из них менее 250 человек. Конечно, мы постоянно держим этот вопрос на контроле. В прошлом и в этом году проводится работа по улучшению качества мобильной связи и интернета в 53 сёлах. До 2024 года 42 СНП будут обеспечены широкополосным доступом к интернету.

Вместе с тем, в качестве функционального дополнения к действующим сетям связи Министерством цифрового развития совместно с компаниями OneWeb, Starlink и SES (И. Маск) прорабатывается вопрос обеспечения доступа к мобильному интернету посредством внедрения технологий негеостационарных спутниковых орбитальных систем для обеспечения отдалённых СНП.