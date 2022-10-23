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    В Караганде прошел полумарафон «Armanǵa jol - 2022», посвященный Дню Республики

    23 Октября 2022, 16:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде прошел полумарафон «Armanǵa jol - 2022» в честь Дня Республики. В этом масштабном мероприятии, настоящем празднике спорта приняли участие около трех тысяч человек. При этом не только жители области, но и любители бега из Астаны, Алматы, Павлодара, Костаная, Степногорска и других городов Казахстана, а также России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ».

    Полумарафон прошел в Караганде в четвертый раз, он стал традиционным. Из-за пандемии первенство, ставшее очень популярным среди сторонников здорового, активного образа жизни, не проводилось. Но в этом году «Armanǵa jol» состоялся! И самое главное, что в нем приняли участие любители бега разных возрастов, от школьников до пенсионеров.

    В открытии полумарафона и награждении победителей и призеров забега «Балапан» (2 км, мальчики и девочки 8-13 лет) принял участие заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов. Все бегуны были награждены памятными медалями. А победители и призеры получили еще и денежные призы! Люди пришли на это мероприятие целыми семьями, трудовыми коллективами. Почти четыре часа длилась спортивно-концертная программа на площади Независимости.

    - Я участвовал в забегах в Алматы, Астане. Давно хотел побывать в Караганде. Очень доволен, что стал участником «Armanǵa jol - 2022». Отличная организация. Прекрасная развлекательная программа. Настоящий праздник спорта! – отметил победитель полумарафона «Armanǵa jol - 2022» (21 км 97.5м), 37-летний житель Омска Михаил Куликов.

    Среди женщин лучшей на этой главной дистанции стала Татьяна Нерознак из Костаная.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Акимат Спорт Караганда День Республики
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