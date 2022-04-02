Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Караганде подрядчики переделают дороги, на которых «поплыл» асфальт

    2 Апреля 2022, 05:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С наступлением весны вновь пошёл поток жалоб на состояние карагандинских дорог. Исправлять дефекты подрядчики будут в рамках гарантийных обязательств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Ситуацию с дорогами обсудили на совещании в акимате Караганды. Глава города Ермаганбет Булекпаев подверг критике не только подрядчиков, но и технадзор.

    «Каждый год одно и то же! Зачем участвуете в тендерах, если не можете работать? Уходите тогда с рынка, есть другие», — возмутился Ермаганбет Булекпаев.

    Он потребовал инициировать судебные дела в отношении организаций технадзора, допустивших брак в работе.

    Между тем подрядчики ссылаются на качество битума, который не выдерживает местных климатических условий.

    На совещании коснулись каждой улицы, где после ремонта «поплыл» асфальт, обнаружились ямы и трещины.

    «У нас общая сеть автомобильных дорог — 920 км. На гарантийном обслуживании находятся 104,1 км. Всего на гарантии 62 участка. На сегодняшний день предварительно, до проведения весеннего обследования, уже определено, что на 10 участках имеются дефекты», — доложил и.о. руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рустем Кожакапанов.

    По его словам, совместно с автопарками составили перечень дорог, на состояние которых больше всего жалуются водители. Туда попали 10 участков по району имени Казыбек би, 11 – по району Алихана Бокейхана.

    Подрядчиков обязали восстановить асфальтное покрытие. Работы должны начаться, как только позволит погода. А до этого примут временные меры — ямы заделают с помощью брусчатки.

    В городе активно убирают и вывозят снег. Ермаганбет Булекпаев поручил привлечь к этой работе все возможные силы, а также своевременно очистить ливнёвки.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    ЖКХ Акимат Паводок Дороги МЧС Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане