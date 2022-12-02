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    В Караганде открылся центр помощи людям с особыми потребностями

    2 Декабря 2022, 16:42

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Бесплатная социальная, психологическая, юридическая и другая помощь стала доступнее для жителей Караганды с особыми потребностями. В городе заработал Центр социальной адаптации Ten Qogam, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    На открытии новой организации побывали и. о. акима Карагандинской области Женис Касымбек и министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

    Центр открылся по инициативе общественного объединения инвалидов Qamqor plus по соцзаказу Отдела занятости и социальных программ города Караганды. Двенадцать специалистов готовы оказывать всю необходимую информационно-консультационную и ресурсную поддержку людям с ограниченными возможностями в здоровье.

    – Сегодня в Караганде проживают более 25 тысяч человек с инвалидностью. Главная цель нашего проекта – информирование и консультирование их по вопросам социального обеспечения, трудоустройства и занятости. Мы поможем с социальной адаптацией, оформлением документов для получения госуслуг, подбором технических средств реабилитации. Можем объяснить все тонкости работы портала социальных услуг. В нашем центре также будут доступны консультации юриста и психолога, – рассказал руководитель центра Аслан Кабегенов.

    В центре есть зона самообслуживания. Сотрудники также готовы помочь как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

    Адрес центра: г. Караганда, ул. Таттимбета, ст. 709, офис 5 (здание Arlan Motors).

    Контактный телефон: +7-777-540-44-94.

    Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00.

    Instagram: @ten_qogam_qaragandy

    Facebook: TEN QOGAM.
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