В Караганде начались ІХ Республиканские Касымовские чтения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Караганде стартовали ІХ Республиканские Касымовские чтения «Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ...». Конкурс проводится в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Участники, члены жюри и организаторы чтений перед началом традиционно возложили цветы к памятнику Касыма Аманжолова.

В этом году одна из номинаций называется «Жас дәурен». Конкурсанты будут исполнять песни Касыма Аманжолова.

«На ІХ Республиканские Касымовские чтения поступило 48 заявок. Из них 16 - в новой, песенной номинации. С каждым годом количество участников растёт, и география расширяется», - говорит организатор, директор областной универсальной научной библиотеки имени Н. В. Гоголя Дина Аманжолова.

В числе конкурсантов - исполнители и чтецы из Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областей, а также из ВКО, СКО, ЮКО и из городов Нур-Султан, Туркестан и Кокшетау. Возраст участников - от 16 до 32 лет.

«Я приехал из Жезказгана. Раньше участвовал в Абаевских, Магжановских и Пушкинских чтениях. В этом конкурсе буду выступать впервые. Рад, что получил возможность показать своё мастерство, прочитать свои стихи», - говорит один из участников Айдос Утенов.

«Я приехал на Касымовские чтения во второй раз. Если в прошлом году участвовал в жанре поэзии, то в этом решил испытать силы в новой номинации. Сегодня буду исполнять песню Касыма Аманжолова «Дариға, сол қыз». Также в запасе у меня такие песни, как «Өзім туралы» и «Сарыарқа». Мне в творчестве Касыма нравится его непокорность - в этом они были похожи с Мукагали», - говорит участник из Павлодара Мизан Жумали.

Для конкурса участники должны были предоставить три своих произведения. Одно из них - посвящённое Касыму Аманжолову.

Из 32 претендентов на победу в номинации «Дүниеге келер әлі талай Қасым...» 10 прошли в финал.

Конкурс «Касымовские чтения» с 2017 года проходит на республиканском уровне. С прошлого года начался выпуск серии книг «Qasym». Презентация второй книги состоится на церемонии награждения победителей. Имена лучших назовут в Караганде 25 октября.