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    В Караганде менеджер страховой компании торговала фальшивыми документами о прохождении техосмотра

    26 Июня 2023, 21:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Менеджера страховой компании, занимавшейся сбытом фальшивых документов о прохождении техосмотра, задержали в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    К сотрудникам УПБ с организованной преступностью ДП области поступила информация, что некий представитель одной из страховых компаний реализует фальшивые документы о прохождении технического осмотра.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую - 35-летнюю женщину, что является менеджером страховой компании. Изъяты улики, в том числе 24 бланка с печатями, свидетельствующими, что она занималась подделкой, изготовлением и сбытом документов о прохождении технического осмотра автотранспортного средства.

    Кроме того, по месту проживания подозреваемой также изъято - печать страховой компании РФ, 33 бланков страховой компании РФ, 30 диагностических карт на различные транспортные средства, пневматический пистолет, два ножа. Ведется досудебное расследование по ст. 385 УК РК», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Страхование МВД РК Караганда
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