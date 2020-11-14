Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Карабахе трое граждан Азербайджана подорвались на мине

    14 Ноября 2020, 23:32

    БАКУ. ТАСС - АЗЕРТАДЖ- КАЗИНФОРМ - Трое граждан Азербайджана подорвались на мине на территории Физулинского района, перешедшей под контроль Баку после эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу сообщила генпрокуратура Азербайджана, передает МИА «Казинформ».

    «Братья Ясин и Асиф Ахмедовы подорвались на мине в Физулинском районе. Ясин Ахмедов умер на месте, его брат Асиф госпитализирован», - говорится в сообщении ТАСС.

    В генпрокуратуре Азербайджана отметили, что по факту возбуждено уголовное дело.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Генеральной прокуратуре, 14 ноября около 19:00 командированный в Физулинский район в связи с поиском неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Худиев Асиф Мурсал оглу, 1979 года рождения, подорвался на мине, в результате чего получил травму «травматическая ампутация стопы левой ноги».

    Сотрудники прокуратуры немедленно провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

    27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

    9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков